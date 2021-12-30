Aleksander Ceferin: 'Dünya Kupası dört yılda bir olur'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Dünya Kupası'nın dört yılda bir düzenlenmeye devam etmesi gerektiğini bildirdi.



Ceferin, "Dünya Kupası'nın ilginç olması için, dört yılda bir düzenlenmesi gerekiyor. Eğer iki yılda düzenlenirse kadın futbolunu, olimpiyat oyunlarını ve diğer sporları da yok eder. Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenleme fikri kötü bir fikir" dedi.



Turnuvanın iki yılda bir düzenlenme fikrinin taraftarlar tarafından da kötü bulunduğunu belirten 54 yaşındaki futbol insanı, "Dünya Kupası, en büyük futbol olayı ve her dört yılda bir düzenlenmeli. Taraftarların %75'i de iki yıl fikrine karşı" ifadelerini kullandı.





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