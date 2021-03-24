AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
000 00 15
KALDI

Aleksander Ceferin'den Türkiye açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, A Milli Takım ve İstanbul'la ilgili konuştu.

Aleksander Ceferin'den Türkiye açıklaması
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, A Milli Takım ve İstanbul hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Aleksander Ceferin, EURO 2020 ile ilgili olarak "EURO 2020'yi ertelemek zorunda kaldığımız için üzüldük. Sonunda heyecanla beklediğimiz turnuvaya kavuştuk" dedi.

Ceferin, Türk Milli Takımı hakkında "Türk Milli Takımı oldukça güçlü. Çok güçlü defansınız var. Eskiden hücumunuz güçlü olurdu, şimdi defansınız da iyi. Türkiye kesinlikle hafife alınmamalı Skor tahmini yapamam" açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'dan alınmasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Ceferin "Türkiye ve İstanbul'la ilgili çok planımız var. Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak. Ancak şimdiden açıklamamız doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
İtalya - Türkiye: İlk 11'ler
Aleksander Ceferin'den Türkiye açıklaması
Gareth Bale: "Türkiye, son 12 ayda performansını gösterdi"
Christoph Daum: "Çalhanoğlu, EURO 2020'nin yıldızı olabilir"
Belçika'nın şampiyonluk primi belli oldu
Türk futbol adamlarından EURO 2020 tahminleri
ÖZEL | Mehmet Özdilek, EURO 2020: "Avrupa için sürpriz"
ÖZEL | Erol Bulut, EURO 2020: "Türkiye, gruptan lider çıkabilir"
ÖZEL | Ömer Erdoğan, EURO 2020: "En kötü 7 puan alırız"
ÖZEL | Hikmet Karaman, EURO 2020: "Sürprizi Türkiye yapar"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play