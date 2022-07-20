Aleksandar Pesic'in yeni adresi belli oldu

Transferde hareketli günler geçiren Fatih Karagümrük'te, hücum hattından önemli bir isim ile yollar ayrıldı.



Geçtiğimiz günlerde önce Mbaye Diagne ardından da Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna katan Süper Lig ekibinde, 30 yaşındaki Sırp forvet Aleksandar Pesic'i, Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'a transfer oldu.



Kızılyıldız'dan yapılan açıklamaya göre, Aleksandar Pesic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Daha önce 2017-18 sezonunda da Kızılyıldız forması giyen Pesic, geçitğimiz sezon Karagümrük formasıyla Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 14 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

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