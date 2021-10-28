Aleksandar Djordjevic: 'Yine aynı şey oldu'

THY EuroLeague'nin 7. haftasında deplasmanda Olympiakos'a 67-65 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından konuştu.



Son topu kullanamadıklarını söyleyen Sırp koç, "Yine aynı şey, yine son top, yine böyle oldu, aynı duygular. Çok savaştık, savaşıyoruz bunda problem yok. Sloukas son topu kullandı, biz kullanamadık" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE'DEN 5. MAĞLUBİYET



Öte yandan Fenerbahçe Beko, Olympiakos mağlubiyetiyle birlikte 7 haftada 5. mağlubiyetini aldı.





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