Aleksandar Djordjevic: "Yine aynı şey oldu"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aleksandar Djordjevic: 'Yine aynı şey oldu'
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28 Ekim 2021 23:12
THY EuroLeague'nin 7. haftasında deplasmanda Olympiakos'a 67-65 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından konuştu.

Son topu kullanamadıklarını söyleyen Sırp koç, "Yine aynı şey, yine son top, yine böyle oldu, aynı duygular. Çok savaştık, savaşıyoruz bunda problem yok. Sloukas son topu kullandı, biz kullanamadık" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN 5. MAĞLUBİYET

Öte yandan Fenerbahçe Beko, Olympiakos mağlubiyetiyle birlikte 7 haftada 5. mağlubiyetini aldı.


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