Aleksandar Djordjevic: 'Maçtan önce Ali Koç beni aradı'

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, Galatasaray Nef'i 86-76 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundular.



Maçtan önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aradığını söyleyen koç, "Bizim için çok önemli bir galibiyet. Şampiyonluk uzun bir yol ama bu bir derbi ve Fenerbahçe camiası için çok önemli. Burada kazandığımız için gurur duyuyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Savunmada ve hücumda yakın oyunu kazanmayı başardık ve bunu yönetmeyi başardık. Belki birkaç dakika atmosferle onlar sayı buldu ama Fenerbahçe Beko bu maçı bu atmosferde kazandı. Bizim için müthiş bir geceydi. Maçtan önce Başkanımız Ali Koç ve Yöneticimiz Sertaç Komsuoğlu'ndan telefon aldım. Bize inanılmaz motivasyon ve güç verdiler." dedi.





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