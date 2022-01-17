Aleksandar Djordjevic, koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic'in koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı.

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Aleksandar Djordjevic, koronavirüse yakalandı
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17 Ocak 2022 16:36
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, koronavirüse yakalandı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkim Spor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Antrenörümüzün izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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