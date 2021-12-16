Aleksandar Djordjevic: "Bu takımla gurur duyuyorum"

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Baskonia maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Aleksandar Djordjevic: 'Bu takımla gurur duyuyorum'
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16 Aralık 2021 22:46
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, EuroLeague'de kazandıkları Baskonia maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Sırp koç, "Savunma görevlerine çok iyi odaklandık. Bugün de savunmada çok iyi iş çıkarttık. Sahaya adım atan herkes odaklanmıştı. Bu çok iyi bir savunma eforuydu. Bu bir takım oyunu. Bu maçta kötü şeyler de oldu. Booker'ın sakatlığının ne durumda olduğunu bilemiyoruz. Ahmet Düverioğlu da bu sabah bileğini burkmuştu. Ama oyuncularım inanılmaz savaşıyor. Dyshawn Pierre'in de biraz ateşi vardı ama buna rağmen savaştı. Bu takımla çok gurur duyuyorum. Bir sonraki maça odaklandık." dedi.


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