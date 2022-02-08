Aleksandar Djordjevic: 'Bir takım gibiydik!'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, THY EuroLeague'de Real Madrid'i 66-51 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Sırp başantrenör, "Çok mutluyum. Büyük bir maçtı. Bizim için harika bir galibiyet. Başımız dik şekilde üstün bir eforla oynuyoruz." dedi.



"Oyuncularım inanılmaz bir iş başardı. Savunmamız inanılmazdı." diyen Djordjevic, "Belki de bu yıl en iyisiydi. Onları gönülden tebrik ediyorum. Beni mutlu bir koç yaptılar. Savunmada rotasyonlara çok konsantreydik. Ekstra efor sergiledik. Bunun dışında bir takım gibi oynadık." ifadelerini kullandı.



Djordjevic, "Sadece ikinci çeyrekte skorda biraz sıkıntı yaşadık ama bu harika bir galibiyetti. Dinlenerek önümüzdeki maça bakacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO