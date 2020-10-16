Aleksandar Boricic yeniden CEV başkanlığına seçildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) başkanlığına yeniden Aleksandar Boricic seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Aleksandar Boricic yeniden CEV başkanlığına seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2020 18:51
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) başkanlığına yeniden Aleksandar Boricic seçildi.

CEV'den yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen genel kurulda başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Sırp Boricic, 36 üye federasyonun oyunu alarak 4 yıl daha başkanlık yapmaya hak kazandı. Estonyalı aday Hanno Pevkur ise 19 oyda kaldı.

Boricic, 2015'ten bu yana CEV başkanlığı görevini yürütüyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için