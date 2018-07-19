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Aleix Vidal'in menajeri transferi açıkladı!

Aleix Vidal'ın menajeri David Pirri, futbolcunun Barcelona'dan ayrılıp Lokomotiv Moskova'ya transfer olacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Aleix Vidal'in menajeri transferi açıkladı!
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19 Temmuz 2018 17:14
Barcelona'nın İspanyol sağ kanat oyuncusu Aleix Vidal, Rusya yolcusu! Vidal'ın menajeri David Pirri, futbolcunun %90 ihtimalle Lokomotiv Moskova takımına transfer olacağını söyledi.

Pirri, 28 yaşındaki futbolcu hakkında ''Vidal'in Lokomotiv Moskova transferi henüz resmileşmedi ama %90 oranında bittiğini söyleyebilirim.'' açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle Barcelona'da istediği dakikaları bulamayan ve gözden düşen Vidal ile Valencia ve Sevilla da ilgileniyordu.

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