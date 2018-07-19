Aleix Vidal'in menajeri transferi açıkladı!

Barcelona'nın İspanyol sağ kanat oyuncusu Aleix Vidal, Rusya yolcusu! Vidal'ın menajeri David Pirri, futbolcunun %90 ihtimalle Lokomotiv Moskova takımına transfer olacağını söyledi.
Pirri, 28 yaşındaki futbolcu hakkında ''Vidal'in Lokomotiv Moskova transferi henüz resmileşmedi ama %90 oranında bittiğini söyleyebilirim.'' açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle Barcelona'da istediği dakikaları bulamayan ve gözden düşen Vidal ile Valencia ve Sevilla da ilgileniyordu.
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Pirri, 28 yaşındaki futbolcu hakkında ''Vidal'in Lokomotiv Moskova transferi henüz resmileşmedi ama %90 oranında bittiğini söyleyebilirim.'' açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle Barcelona'da istediği dakikaları bulamayan ve gözden düşen Vidal ile Valencia ve Sevilla da ilgileniyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın