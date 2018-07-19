Aleix Vidal'in menajeri transferi açıkladı!

Barcelona'nın İspanyol sağ kanat oyuncusu, Rusya yolcusu! Vidal'ın menajerifutbolcunun %90 ihtimalle Lokomotiv Moskova takımına transfer olacağını söyledi.Pirri, 28 yaşındaki futbolcu hakkında ''Vidal'in Lokomotiv Moskova transferi henüz resmileşmedi ama'' açıklamasında bulundu.Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle Barcelona'da istediği dakikaları bulamayan ve gözden düşen Vidal ile Valencia ve Sevilla da ilgileniyordu.