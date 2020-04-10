Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon?

BluTV yeni dizisi olan Alef'in yayın tarihini açıkladı! Peki Alef dizisi konusu nedir? Alef dizisinde kimler oynuyor?

10 Nisan 2020 15:54
Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon?
BluTv'nin yeni dizisi Alef için geri sayım başladı. Alef dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, Alef dizisinin konusu ne? gibi sorular izleyiciler tarafından sorulmaya başlandı.

ALEF OYUNCU KADROSU
Alef dizisinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı yapım, mistik polisiye türünde bir ilk olarak karşımıza çıkıyor.

ALEF DİZİSİ KONUSU

Alef dizisinin konusu ne? Alef dizisi, İstanbul Boğazı'nda bulunan bir ceset ile başlıyor ve sonrasında birçok cinayet de ortaya çıkıyor. Osmanlı ve İslam tarihinden izler taşıyan dizi, iki dedektifin hikayesini ele alırken, öğretim görevlisi olan Yaşar da olaya dahil oluyor.

ALEF DİZİSİ, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Alef dizisi 8 bölümlük ilk sezonu ile 10 Nisan'da BluTv'de!

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