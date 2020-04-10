Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon?

yeni dizisiiçin geri sayım başladı.dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var,dizisinin konusu ne? gibi sorular izleyiciler tarafından sorulmaya başlandı.Alef dizisinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı yapım, mistik polisiye türünde bir ilk olarak karşımıza çıkıyor.Alef dizisinin konusu ne? Alef dizisi, İstanbul Boğazı'nda bulunan bir ceset ile başlıyor ve sonrasında birçok cinayet de ortaya çıkıyor. Osmanlı ve İslam tarihinden izler taşıyan dizi, iki dedektifin hikayesini ele alırken, öğretim görevlisi olan Yaşar da olaya dahil oluyor.Alef dizisi 8 bölümlük ilk sezonu ile 10 Nisan'da BluTv'de!