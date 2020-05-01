ALEF dizisi kaç bölüm, Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisi

ALEF DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

Alef dizisi 8 bölümlük ilk sezonu ile 10 Nisan'da BluTv'de!



ALEF KONUSU NE? OYUNCULARI KİMLER?

ALEF FRAGMAN İZLE

Bir süredir merakla beklenen Alef dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Polisiye ve gerilim türündeki dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen yer alıyor. İşte Alef dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler…Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı Alef dizisi her cuma günü Blu TV ve FX Türkiye'de izleyiciler ile buluşuyor.BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper'in oturduğu Alef, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.Kenan İmirzalıoğlu – (Kemal)Ahmet Mümtaz Taylan – (Settar)Melisa Sözen