Aleesami, yeniden Trabzonspor'un listesinde!

Her bölgesinde en az iki oyuncusu olan Trabzonspor'un en alternatifsiz mevkiisi sol bek...

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
Aleesami, yeniden Trabzonspor'un listesinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2020 13:30
Trabzonspor'da Filip Novak geçen sezon neredeyse tüm sezonu idare ederken, yeni sezonda da Marlon, bu bölgedeki tek as isim olarak dikkat çekiyor.

Genç oyuncu Abdurrahim Dursun'un performansı yeterli görülmeyince bu bölgeye çalışmaları başlamıştı.

Sparta Prag'dan ayrılan Martin Frydek'le temaslar devam ederken, gündeme daha önce de listede bulunan bir isim girdi: Haitam Aleesami...

Sörloth bilgiler veriyor

Bordo-Mavililer, Fransız ekibi Amiens'le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Noveçli sol bek için yeniden devreye girecek. Norveç'in Avusturya ve Kuzey İrlanda ile oynadığı maçlardaki performansıyla dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler başlayacak. Fırtına'nın golcüsü Sörloth'un da milli takımdan takım arkadaşına şimdiden Trabzon'u anlatmaya başladığı gelen haberler arasında...



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için