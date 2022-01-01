Aldridge, KOVID-19'un etkilerini halen hissediyor!

Brooklyn Nets forveti LaMarcus Aldridge, KOVID-19'un etkilerini hala hissettiğini itiraf etti.



Geçtiğimiz günlerde NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerinden çıkan Aldridge, 15 gündür kadro dışı olması sonrası virüsün yan etkilerinden şu şekilde bahsetti:



"Bütün semptomlara sahip olduğum için, hiçbir şey yapmamıştım. Yorgundum. Kendimi iyi hissetmiyordum, baş ağrılarım, vücut ağrılarım vardı, bu yüzden hiçbir şey yapmadım.



Yani şu anda hala kendimi bulmaya çalışıyorum. En zor kısmı ise antrenman yapamamak, spor salonuna gidememek ve genel olarak hareket edememek oldu.



Oynadığım iki maçta bile, iyi hissetmemiştim. Sağlıklı bir şekilde düşünemiyorsunuz, bacaklarınız sürekli yorgun gibi geliyor. Şu sıralar bunları atlatma sürecindeyim."



Aldridge bu sezon emekliliğinden geri dönmüş ve sahada geçirdiği sürede 13.7 sayı ve 5.9 ribaund ortalamalarıyla takımda büyük bir rol oynamıştı.



