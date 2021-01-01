Aldridge: "Emeklilikten sonra, depresyona girdim"

Eski NBA oyuncusu LaMarcus Aldridge, bu sezonun başlarında NBA'den emekli olduğundan beri mental sağlığı konusunda sıkıntılar yaşadığını itiraf etti.



Aldridge, The Athletic'ten Shams Charania ile yaptığı bir röportajda, kendi durumuyla ilgili şunları söyledi:



"Sahada rekabet edemediğim gerçeğini atlatma yollarını bulmaya çalışırken, bir süredir içinde bulunduğum depresyondan çıkmayı öğrenmeye uğraşıyorum.



Basketbolu hâlâ çok seviyorum. Hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum. Ama şu yaşımda bile, halen kendimi bulmaya çabalıyorum. Uzun süre boyunca severek yaptığınız şeyi bir gecede kaybettiğinde, bu durum insanda şok etkisi yaratıyor."



Kariyerinde yedi kez All-Star seçilmiş olan Aldridge, 15 Nisan tarihinde Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı maçta kalp atışlarında düzensizlik olduğunu fark ettikten sonra, aniden basketbolu bırakmıştı.



"FİNALLERDE OYNAMAK İSTEMİŞTİM"



Aldridge, özellikle Nets'in NBA'in şampiyonluk favorileri arasında olması nedeniyle, bu kararın zor olduğunu açıkladı:



"En zor kısmı buydu. Finallerde yer alarak, tarihin bir parçası olma fırsatını yakalamak ve bir iz bırakmak istiyordum. Finallere çıkmanın nasıl bir şey olduğunu görmeyi ve takımımın kazanmasına yardımcı olmayı arzu etmiştim. O noktaya çıkmamız durumunda, bunu iki ya da üç kez daha tekrarlayabileceğimizi umuyordum."



Aldridge, 15 yıllık kariyerini Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs ve Nets forması giydiği 1.029 maçta, 19.4 sayı, 8.2 ribaund ve 1.1 blok ortalamalarıyla tamamlamıştı.



35 yaşındaki eski oyuncu, bu sezon sona erdikten sonra ligde bir koçluk rolüne soyunma fikrini değerlendireceğini de sözlerine ekledi.



