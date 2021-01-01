Aldridge: "Bench oyuncusu olmak, bazen zor geliyor..."

Brooklyn Nets forveti LaMarcus Aldridge, Nets'teki yeni rolünde halen biraz zorluk çektiğini açıkladı.



Aldridge, kalp sorunları nedeniyle birkaç ay önce emekli olmak zorunda kalmış, ancak, tıbbi olarak geri dönmesine izin verildiğinde yaz aylarında tekrar Nets ile anlaşmıştı.



Kariyerinde ilk kez benchten gelerek oynayan Aldridge, Brooklyn kadrosundaki yeni rolüne alışmak için hâlâ zamana ihtiyacı olduğunu itiraf etti:



"Zor bir durum. Tüm kariyeriniz boyunca belli bir tür oyuncu olduktan sonra, benchten gelip fazla oynamamak kesinlikle farklı bir durum.



Bu yüzden zor oldu. Hala durumu çözmeye ve iyi olduğum noktaları bulmaya çalışıyorum. Takıma bu şekilde yardımcı olmaya uğraşıyorum.



Bu devam eden bir savaş. Bir anda her şey düzelmiyor. Halen zaman zaman sahada olmamanın ve ilk beş başlamamanın zor geldiği anlar oluyor. Fakat ben kazanmak için geri döndüm ve burada bulunmayı kendim istedim. Yani, rolüm buysa, durum da budur."



Aldridge, Nets'in bu sezonki ilk 16 maçında ortalama 21 dakika sahada kalarak, 13.4 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları tutturdu.



