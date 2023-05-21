Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ligde 38 puana ulaşan Gençlerbirliği, kümede kaldı.
Bandırmaspor'un golünü 21. dakikada Cebio Soukou, Gençlerbirliği'nin golünü ise 53. dakikada Abdullah Durak penaltıdan kaydetti.
17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ligde 38 puana ulaşan Gençlerbirliği, kümede kaldı.
Bandırmaspor'un golünü 21. dakikada Cebio Soukou, Gençlerbirliği'nin golünü ise 53. dakikada Abdullah Durak penaltıdan kaydetti.