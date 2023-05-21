Aldığı beraberlik Gençlerbirliği'ni kümede tuttu

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Bandırmaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği, aldığı 1 puan sayesinde kümede kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aldığı beraberlik Gençlerbirliği'ni kümede tuttu
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21 Mayıs 2023 18:08
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ligde 38 puana ulaşan Gençlerbirliği, kümede kaldı. 

Bandırmaspor'un golünü 21. dakikada Cebio Soukou, Gençlerbirliği'nin golünü ise 53. dakikada Abdullah Durak penaltıdan kaydetti.









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