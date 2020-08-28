Aldair Rodriguez: "Fenerbahçe ile görüştüm"

26 yaşındaki Perulu golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Aldair Rodriguez: 'Fenerbahçe ile görüştüm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2020 22:24
Peru'da Binacional takımının formasını giyen 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulüple görüşmeler yaptığını kaydeden Perulu oyuncu, "Fenerbahçe'nin bir ilgisi oldu. Babam ve menajerlerim görüşme gerçekleştirdi. Teklif resmileşince benim de haberim olur ancak bir gelişme olmadı. Bu ilgi beni de daha çok çalışmak yönünde motive ediyor" dedi.

"HEDEFİM YURT DIŞINA ÇIKMAK"

Ülke dışına çıkmayı hedeflediğini de belirten golcü isim, "Hedefim yurt dışına çıkmak. Brezilya ve Arjantin Ligi'ni de seviyorum. Flamengo, Palmeiras ve Internacional de Brezilya'da beğendiğim takımlar" ifadelerini kullandı.

Bu sezon takımında 9 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Rodriguezin 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için