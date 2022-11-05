Alcaraz'dan Paris Masters'a şanssız veda

Carlos Alcaraz, 1 numaralı seribaşı olduğu Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası'dan, Holger Rune ile oynadığı çeyrek final maçında sakatlanarak elendi.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasında, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştığı ABD Açık'ın ardından dünya sıralamasının zirvesine yerleşen Alcaraz ile klasmanın 18. basamağındaki Rune karşılaştı.



19 yaşındaki iki tenisçinin mücadelesinde ilk seti, 6-3'lük skorla Danimarkalı Rune kazandı. İspanyol Alcaraz, 2. sette oynanan "tie-break"te 3-1 öndeyken karın kaslarındaki zorlanma nedeniyle karşılaşmadan çekildi.



Rune bu sonuçla yarı finalde Felix Auger-Aliassime'in (8 numaralı seribaşı) rakibi oldu.



Paris'e unvanını korumaya gelen Sırp Novak Djokovic (6) ise dünya 23'üncüsü İtalyan Lorenzo Musetti'yi 2-0 (6-0, 6-3) yenerek adını son 4 isim arasına yazdırdı.



Djokovic, yarı finalde Yunan Stefanos Tsitsipas (5) ile karşılaşacak.



