Alberth Elis'ten Fenerbahçe için transfer cevabı

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ: 6 MİLYON EURO

'nindeki bir numaralı gözdesi, Houston Dynamo'nun sezon öncesi çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı ve transferle ilgili de kısa bir açıklama yaptı.Daha önce Fenerbahçe'den teklif aldığını açıklayan Elis, "" dedi.Alberth Elis verdiği özel röportajında 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruya "Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum" demişti.Öte yandan Honduras basını, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklifin 6 milyon euro olduğunu iddia ederken, Houston'ın ise 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı.Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS'te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.