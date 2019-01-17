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Alberth Elis'in menajerine Fenerbahçe'yi sordular

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Alberth Elis için menajerinden açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alberth Elis'in menajerine Fenerbahçe'yi sordular
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17 Ocak 2019 16:54
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Alberth Elis için her gün yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. MLS ekiplerinden Houston Dynamo'da oynayan Honduraslı oyuncunun menajeri Daniel Solis yeni bir açıklama yaptı ve birkaç kulüple birden görüştüğünü belirtti.

"Fenerbahçe'ye transfer olacak mı" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan menajer, "Şu anda Houston Dynamo ile geçerli bir sözleşmesi var ve bazı teklifler aldığımızı reddedemem. Ancak transfer için herkesin memnun olduğu bir anlaşma yapılması lazım. Her transfer döneminde onun için talipler oluyor" dedi.



"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA BÜYÜK BİR LİGE GİTMEK"

Avrupa'nın büyük liglerine gitmek istediklerini kaydeden Solis, "Elis kendisini sürekli geliştiren bir oyuncu ve hedefimiz de Avrupa'nın büyük liglerinde oynamak. Görüşmeler sürüyor ve Houston yöneticilerine de iletilen teklifler var. Biz bu teklifleri değerlendirerek Elis'e, ailesine ve ekonomik olarak kulübe en uygun takımı bulmak istiyoruz. Sonrasında açıklamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

HOUSTON 8 MİLYON EURO İSTEDİ, TEKLİF!

Öte yandan Honduras basını, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklifin 6 milyon euro olduğunu iddia ederken, Houston'ın ise 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı.

Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS'te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.



 

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