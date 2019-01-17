Alberth Elis'in menajerine Fenerbahçe'yi sordular

"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA BÜYÜK BİR LİGE GİTMEK"

HOUSTON 8 MİLYON EURO İSTEDİ, TEKLİF!

'nin transfer gündeminde üst sıralarda yer alaniçin her gün yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. MLS ekiplerinden Houston Dynamo'da oynayan Honduraslı oyuncunun menajeriyeni bir açıklama yaptı ve birkaç kulüple birden görüştüğünü belirtti."Fenerbahçe'ye transfer olacak mı" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan menajer, "Şu anda Houston Dynamo ile geçerli bir sözleşmesi var ve bazı teklifler aldığımızı reddedemem. Ancak transfer için herkesin memnun olduğu bir anlaşma yapılması lazım. Her transfer döneminde onun için talipler oluyor" dedi.Avrupa'nın büyük liglerine gitmek istediklerini kaydeden Solis, "Elis kendisini sürekli geliştiren bir oyuncu ve hedefimiz de Avrupa'nın büyük liglerinde oynamak. Görüşmeler sürüyor ve Houston yöneticilerine de iletilen teklifler var. Biz bu teklifleri değerlendirerek Elis'e, ailesine ve ekonomik olarak kulübe en uygun takımı bulmak istiyoruz. Sonrasında açıklamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.Öte yandan Honduras basını, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklifin 6 milyon euro olduğunu iddia ederken, Houston'ın ise 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı.Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS'te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.