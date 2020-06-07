Alberth Elis: "Fenerbahçe'den yakın zaman içinde teklif yok"

Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul ettiği iddia edilen Alberth Elis, "Fenerbahçe daha önce teklif yaptı ama yakın zaman içerisinde bana gelen bir teklif yok. Türkiye'ye gideceğim haberleri doğru değil." açıklamasını yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Alberth Elis: 'Fenerbahçe'den yakın zaman içinde teklif yok'
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07 Haziran 2020 14:34
Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Houston Dynamo'nun Honduraslı forveti Alberth Elis, flaş bir açıklama yaptı.

Houston Dynamo'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Elis, şansını Avrupa'da denemek istediğini yineledi. Elis, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili olarak ise, "Fenerbahçe, bana Ocak 2019'da teklif yaptı. Houston, bu teklifi kabul etmedi. O günden bu yana Fenerbahçe'den gelen ve benim bilgim dahilinde olan bir teklif yok. Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul ettiğim ve Türkiye'ye gideceğim haberleri doğruyu yansıtmıyor." dedi.

"YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞMEDİM"

Alberth Elis, "Çıkan haberleri görüyorum ama hiçbiri doğru değil. Fenerbahçe'den kimse, yakın zaman içerisinde benimle görüşmedi." diyerek sözlerini noktaladı.

24 yaşındaki Honduraslı forvet, MLS kariyerinde çıktığı 82 maçta 30 gol atıp 21 asist yaptı.



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