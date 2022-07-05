Albert Riera teknik direktör oldu

Geçen sezon Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, teknik direktörlüğe başlıyor.
İspanyol hoca, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla anlaşma sağladı ve teknik direktörlük kariyerini başlatmış oldu. Riera, yardımcı antrenörlüğe ilk olarak 2020 yılında yine Galatasaray'da başlamıştı.
Riera 2011-2014 yılları arasında Galatasaray formasını terletmiş, İspanya Milli Takımı'nda da 16 maça çıkmıştı.
İspanyol hoca, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla anlaşma sağladı ve teknik direktörlük kariyerini başlatmış oldu. Riera, yardımcı antrenörlüğe ilk olarak 2020 yılında yine Galatasaray'da başlamıştı.
Riera 2011-2014 yılları arasında Galatasaray formasını terletmiş, İspanya Milli Takımı'nda da 16 maça çıkmıştı.
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