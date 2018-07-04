Albert Riera, Rus futbolcuları Türklere benzetti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, Rus basınına Dünya Kupası'nı değerlendirdi ve Rusya'daki futbolcular ile Türk futbolcuları kıyasladı.
''TRANSFER OLMAKTAN KORKMAYIN''
Rus futbolcuların potansiyellerini değerlendiren ''Rusya'da Avrupa'da rahatlıkla oynayabilecek oyuncular var. Ancak Rus oyuncular biraz Türklere benziyor. Kendi evlerinde daha rahat hissediyorlar. Futbolcular, bu kadarını yeterli sanıyor. Hayır bu böyle olmamalı, her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. Bana bakın. Ben 20 yaşında Atletico ve Deportivo'dan teklif almıştım ama oraya gitsem yedek kulübesinde oturacaktım. Bu yüzden daha çok gelişmek için Bordeaux'ya gittim. Rus futbolcular bir adım daha atmaktan çekinmesin. Transfer olmaktan korkmayın. Daha önce Chelsea'ye giden Zhirkov'u örnek alsınlar.'' diye konuştu.
''GELECEĞİ DÜŞÜNMELİSİN''
Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki yıldızı Golovin hakkında da konuşan İspanyol futbolcu, ''Rusya'nın en yetenekli oyuncusu Golovin. Juventus gibi bir takımdan teklif geldiğinde hayır demek çok zor. Ama geleceğini düşünmeli. Genç oyuncular oynamalı, yedek kulübesinde beklememeli. Futbolcular, en yakın sürede büyük takımlara gitmeli.'' dedi.
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''TRANSFER OLMAKTAN KORKMAYIN''
Rus futbolcuların potansiyellerini değerlendiren ''Rusya'da Avrupa'da rahatlıkla oynayabilecek oyuncular var. Ancak Rus oyuncular biraz Türklere benziyor. Kendi evlerinde daha rahat hissediyorlar. Futbolcular, bu kadarını yeterli sanıyor. Hayır bu böyle olmamalı, her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. Bana bakın. Ben 20 yaşında Atletico ve Deportivo'dan teklif almıştım ama oraya gitsem yedek kulübesinde oturacaktım. Bu yüzden daha çok gelişmek için Bordeaux'ya gittim. Rus futbolcular bir adım daha atmaktan çekinmesin. Transfer olmaktan korkmayın. Daha önce Chelsea'ye giden Zhirkov'u örnek alsınlar.'' diye konuştu.
''GELECEĞİ DÜŞÜNMELİSİN''
Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki yıldızı Golovin hakkında da konuşan İspanyol futbolcu, ''Rusya'nın en yetenekli oyuncusu Golovin. Juventus gibi bir takımdan teklif geldiğinde hayır demek çok zor. Ama geleceğini düşünmeli. Genç oyuncular oynamalı, yedek kulübesinde beklememeli. Futbolcular, en yakın sürede büyük takımlara gitmeli.'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın