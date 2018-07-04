Albert Riera, Rus futbolcuları Türklere benzetti

'ın eski futbolcusuRus basınına Dünya Kupası'nı değerlendirdi ve Rusya'daki futbolcular ile Türk futbolcuları kıyasladı.Rus futbolcuların potansiyellerini değerlendiren ''Rusya'da Avrupa'da rahatlıkla oynayabilecek oyuncular var.Futbolcular, bu kadarını yeterli sanıyor. Hayır bu böyle olmamalı, her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. Bana bakın. Ben 20 yaşında Atletico ve Deportivo'dan teklif almıştım ama oraya gitsem yedek kulübesinde oturacaktım. Bu yüzden daha çok gelişmek için Bordeaux'ya gittim. Rus futbolcular bir adım daha atmaktan çekinmesin. Transfer olmaktan korkmayın. Daha önce Chelsea'ye giden Zhirkov'u örnek alsınlar.'' diye konuştu.Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki yıldızı Golovin hakkında da konuşan İspanyol futbolcu, ''Rusya'nın en yetenekli oyuncusu Golovin. Juventus gibi bir takımdan teklif geldiğinde hayır demek çok zor. Ama geleceğini düşünmeli. Genç oyuncular oynamalı, yedek kulübesinde beklememeli. Futbolcular, en yakın sürede büyük takımlara gitmeli.'' dedi.