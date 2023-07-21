NK Olimpija ile hem ligde hem de kupa şampiyonluk yaşama başarısı yakalayan Albert Riera'nın yeni adresi belli oldu.
2011/2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Albert Riera, 2016 yılında aktif futbol yaşantısını sonlandırmıştı.
Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük eğitimleri alan İspanyol çalıştırıcı, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın yanında stajını tamamlamıştı.
GALATASARAY'DA UZUN SÜRE GÖREV YAPTI
Albert Riera, ilk antrenörlk deneyimini ise Galatasaray'da yaşadı. Ağustos 2020'de dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığına getirildi.
Terim'in görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna geçen Domenec Torrent ile de çalışma fırsatı buldu. Temmuz 2022'de ise NK Olimpija'nın başına geçti.
TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ
Sloven taraftarlar NK Olimpija'da Robert Prosinecki'nin ardından göreve gelen Albert Riera'nın basın toplantısını basmıştı. Kulübün ateşli taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip Riera'nın ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yönelmiş, fiziksel temas olmasa da olayda Riera masadan kalkarak odayı terk etmişti.
İKİ KUPA KAZANDI
İlk teknik direktörlük deneyimine olaylı bir şekilde başlayan Albert Riera, NK Olimpija ile hem ligde hem de kupa şampiyonluk yaşama başarısı yakaladı ve Mayıs 2023'de görevden ayrıldı.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
NK Olimpija'dan ayrılan 41 yaşındaki teknik adamın ismi son dönemde Süper Lig ekipleriyle anılıyordu. Özellikle Fatih Karagümrük ve Antalyaspor'un başarılı çalıştırıcıyı göreve getirmek istediği iddia ediliyordu.
Albert Riera, bir başka Slovenya takımı olan NK Cejle'nin yeni teknik direktörü oldu.
2011/2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Albert Riera, 2016 yılında aktif futbol yaşantısını sonlandırmıştı.
Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük eğitimleri alan İspanyol çalıştırıcı, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın yanında stajını tamamlamıştı.
GALATASARAY'DA UZUN SÜRE GÖREV YAPTI
Albert Riera, ilk antrenörlk deneyimini ise Galatasaray'da yaşadı. Ağustos 2020'de dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığına getirildi.
Terim'in görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna geçen Domenec Torrent ile de çalışma fırsatı buldu. Temmuz 2022'de ise NK Olimpija'nın başına geçti.
TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ
Sloven taraftarlar NK Olimpija'da Robert Prosinecki'nin ardından göreve gelen Albert Riera'nın basın toplantısını basmıştı. Kulübün ateşli taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip Riera'nın ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yönelmiş, fiziksel temas olmasa da olayda Riera masadan kalkarak odayı terk etmişti.
İKİ KUPA KAZANDI
İlk teknik direktörlük deneyimine olaylı bir şekilde başlayan Albert Riera, NK Olimpija ile hem ligde hem de kupa şampiyonluk yaşama başarısı yakaladı ve Mayıs 2023'de görevden ayrıldı.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
NK Olimpija'dan ayrılan 41 yaşındaki teknik adamın ismi son dönemde Süper Lig ekipleriyle anılıyordu. Özellikle Fatih Karagümrük ve Antalyaspor'un başarılı çalıştırıcıyı göreve getirmek istediği iddia ediliyordu.
Albert Riera, bir başka Slovenya takımı olan NK Cejle'nin yeni teknik direktörü oldu.