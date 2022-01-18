Albert Riera, Galatasaray için Fatih Terim'e danıştı

Galatasaray'da Domenec Torrent'in ekibine yeni bir isim katılıyor: Albert Riera...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Albert Riera, Galatasaray için Fatih Terim'e danıştı
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18 Ocak 2022 15:56
Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine tanıdık bir isim katılıyor.

Sarı - kırmızılılarda, takımda daha önce hem futbolcu hem de antrenör olarak görev alan Albert Riera geri dönüyor.

İspanyol antrenör, bu karar öncesinde birlikte futbolcu ve antrenörken çalıştığı Fatih Terim'e danıştı.

Terim ise eski öğrencisine onay vererek, herhangi bir problem olmadığını iletti.

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