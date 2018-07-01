Albert Riera: 'Galatasaray benim kalbimde'

"MUSLERA MÜKEMMEL BİR KALECİ, ÇOK İYİ BİR İNSAN"

'ın eski oyuncularından, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve bir gün sarı-kırmızılı takıma geri dönebileceğini söyledi.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasını umduğunu belirten Riera, "Taraftar ne düşündüğümü çok iyi bilir. Her zaman Galatasaray taraftarıyım ve hep destekleyeceğim. Ben onlara samimiyetimle kalbimi açtım ve çok sıcak karşıladılar. Türkiye'de oynamaktan keyif aldım. Sadece futbol değil, beni kişisel olarak destekleyen tüm taraftarlara teşekkürü borç bilirim. Kendimi hala takımın bir parçası olarak hissediyorum.Takım bu şekilde devam etmeli. Oyunculardan beklentimiz Şampiyonlar Ligi'nde bir üst seviyeye çıkmaları. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ya da daha ötesini hedeflemeliler. Türkiye her zaman kalbimde. Türkiye'de çalışacak olursam, bir gün Türkçe'yi öğreneceğim" dedi.Uruguay Milli Takımı ile çeyrek finale yükselen Muslera için de konuşan İspanyol eski oyuncu, "Muslera ile sürekli iletişim halindeyiz. Moskova hakkında sürekli sorular soruyor bana. Muslera mükemmel bir sporcu. Herkes çok iyi bir kaleci olduğunu biliyor ama aynı zamanda çok iyi bir insan. Umarım milli takımlar çok ileri gidebilirler" diye konuştu.