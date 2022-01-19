Albert Riera, Galalatasaray'a geri döndü

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray'da futbolculuğu döneminde oynayan ve yardımcı antrenörlük görevini yapan Albert Riera takıma geri döndü.Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Albert Riera" ifadeleri kullanıldı.İspanyol antrenör, takımda yeni teknik direktör Domenec Torrent'in yardımcılıklarından birini yapacak.Albert Riera, Galatasaray'daki hedeflerini de şöyle anlattı:"Domenec Torrent ile iki saat aralıksız futbol konuştuk. Takıma uyarlayabileceğimiz çok güzel fikirleri var. Futbolcularımızı ve Türk futbolunu yakından tanıdığımı hocamız da biliyor. Türkiye, Türk futbolu ve Galatasaray ile ilgili bilgilerimi paylaşarak kendisine destek olacağım. Kaliteli oyuncularımız var. Bazı takımlar, ellerindeki oyuncularla teknik ekibin istediği sistemi oynamakta zorlanır. Ama bizim futbolcularımız teknik ekibin aklındaki sistemi rahatlıkla uygulayabilecek kaliteye sahipler. Tek sıkıntı, istenilen sonuçlar alınamadığı için oluşmuş güven kaybı. Bu konuda taraftar desteği çok önemli. Galatasaray camiası, el ele takımın arkasında olursa kısa sürede toparlanıp iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Özellikle önümüzdeki iki maç çok önemli."Riera, UEFA Avrupa Ligi için de "Avrupa maçları öncesinde önümüzdeki hafta gelen milli arayı çok iyi değerlendirip hocanın futbol mantalitesini oyunculara iyice yansıtıp gelişim göstereceğiz" yorumunu yaptı.