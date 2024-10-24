Albert Riera: 'Bu skoru beklemiyorduk'

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i 5-1 mağlup eden Slovenya ekibi Celje'nin teknik direktörü Albert Riera, galibiyet alacaklarına inandığını fakat farklı skoru kendisinin de beklemediğini söyledi.



Celje Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Albert Riera, hücum oyuncularından Ivan Brnic ile katıldı.



Riera, takımının teknik adamlık kariyerinin en iyi ilk yarılarından birini oynadığını belirterek "Bu skoru beklemiyorduk ilk amacımız ilk golü atmaktı. Hedeflerimden biri de gol yememekti ama maalesef bunu başaramadık. Bu açıdan tam tatmin olmuş değilim. Çünkü gol yememe hedefimize ulaşamadık." ifadelerini kullandı.



Çok mutlu olduğunu dile getiren Riera, "Defansta kompakt kaldık. İkinci yarıda yorulmalar başlayana kadar çok iyi performans gösterdik. Oyundan genel olarak mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hep çok çalışıyoruz, topu kontrol etmek istiyoruz ve oyuncularım da bundan mutlular. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Fantastik bir sonuç oldu." şeklinde konuştu.



Başakşehir karşısındaki oyun planlarından da bahseden İspanyol teknik adam, "Planımız, onlar bizim üstümüze geldiklerinde arka tarafta boşluklar yakalamaktı. Onların ağırlıklı bir taraftan geldiğini biliyorduk, öbür tarafa oynamalarını sağladık. Amacımız onları kışkırtarak üstümüze gelmelerini sağlamak ve savunma arkasında boşluk bulmaktı. Planımız başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Ivan Brnic de takımına katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:



Rakibi doğru presle karşılamamız bugünkü sonucu ortaya çıkardı. Geriye 4 maç kaldı, bunu sürdürmek ve bir üst tura çıkmak istiyoruz. Bugün, imkan olsaydı bir 90 dakika daha oynamak isterdik. Hocamızın bize verdiği taktikler sayesinde çok fazla boşluk bulduk. Buna hazırlanmıştık."



