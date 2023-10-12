Albert Riera, Bordeaux'nun teknik direktörü oldu

Albert Riera, futbolculuk kariyerinde de 2003-2005 yılları arasında Bordeaux forması giymişti.

Teknik direktörlük kariyerine

'da yardımcı antrenör olarak başlayan Riera, daha sonra Olimpija Ljubljana'yı çalıştırmış ve iki kupa sevinci yaşamıştı. Riera, temmuz ayında ise Slovenya ekiplerinden NK Celje'nin başına geçmişti.

Bordeaux, Fransa Ligue 2'de 10 maç sonunda 13. sırada yer alıyor.



