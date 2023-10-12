Albert Riera, Bordeaux'nun teknik direktörü oldu

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve antrenörü Albert Riera, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux'nun teknik direktörlüğüne getirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; girondins.com
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Albert Riera, Bordeaux'nun teknik direktörü oldu
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12 Ekim 2023 14:29
Galatasaray'ın eski oyuncusu ve antrenörü Albert Riera'nın yeni adresi belli oldu.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux, İspanyol teknik adam ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Albert Riera, futbolculuk kariyerinde de 2003-2005 yılları arasında Bordeaux forması giymişti.

KARİYERİNE GALATASARAY'DA BAŞLADI

Teknik direktörlük kariyerine Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak başlayan Riera, daha sonra Olimpija Ljubljana'yı çalıştırmış ve iki kupa sevinci yaşamıştı. Riera, temmuz ayında ise Slovenya ekiplerinden NK Celje'nin başına geçmişti.

Bordeaux, Fransa Ligue 2'de 10 maç sonunda 13. sırada yer alıyor.
 
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