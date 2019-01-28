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Albayrak'tan Terim'e garanti: "Hocam, merak etme!"

Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, basın toplantısında dikkat çekici ifadeler kullanan Terim ile görüşerek, "Bir golcü garanti, ikincisi için uğraşıyoruz" dedi.

Kaynak: Star
Albayrak'tan Terim'e garanti: 'Hocam, merak etme!'
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28 Ocak 2019 09:20
Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın önceki gece Teknik Direktör Fatih Terim ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Göztepe deplasmanı için gittiği İzmir'de yine bazı taraftarların "Forvet nerede?" tepkisiyle karşılaşan Albayrak'ın, Fatih Hoca'nın basın toplantısındaki açıklamaları sonrası yaptığı görüşmede, "Hocam haklısın. Golcü transferi gecikti. Senin de kadro kurarken çektiğin sıkıntıyı çok iyi anlıyorum." dedi.

Albayrak, "Taraftarların da beklentisi büyük. Bir golcüyü en kısa sürede kadromuza katacağız. Bu konuda sana garanti veriyorum. İkinci bir golcü için de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah iki golcü alarak, hem senin, hem de taraftarın da yüzünü güldürürüz" dediği ifade edildi.

FATİH TERİM NELER SÖYLEMİŞTİ?

"Marcao transferinde scout ekibimizin katkısı çok büyük. Beğeniyoruz, canlı izlemeye gönderiyoruz. Çok evvelden almaya karar verdik. Sadece devre arası değil, mümkün olsa daha erken alabilirdik. Biraz rahatlasak nokta atışlarımız olacaktır. İhtiyacım vardı. Ben Ozan'ın gitmesini istemedim. Teknik olarak ihtiyacımın olduğunu söyledim. Ama Sayın Başkan ve bazı yönetici arkadaşlar idari karar olarak, ekonomik karar olarak satmayı istediler. Yapılacak iki tane şık vardı. İdari karara saygı duymak ya da başka bir şey... O başka bir şeyi yapamazdım çünkü Galatasaraylılara söz verdim, öyle bir şey yok artık."

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