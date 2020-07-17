Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e tam destek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçirdiği ameliyatların ardından konuşulan erken seçim düşüncesi ortadan kalktı. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın, son yapılan yönetim kurulu toplantısında sonuna kadar başkana destek verip yanında duracaklarını ifade ettikleri öğrenildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçirdiği ameliyatların ardından konuşulan erken seçim düşüncesi ortadan kalktı. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın, son yapılan yönetim kurulu toplantısında sonuna kadar başkana destek verip yanında duracaklarını ifade ettikleri öğrenildi.

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e tam destek
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17 Temmuz 2020 13:22
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçirdiği ameliyatların ardından konuşulan erken seçim düşüncesi ortadan kalktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar'ın 1 numarasının kendi sağlığına önem vermesi ve stresten uzaklaşması düşüncesiyle gündeme gelen olağanüstü seçimli kongre fikri, Başkan Cengiz'in duruma sıcak bakmamasıyla rafa kaldırıldı.

2.5 yıl önce Cengiz'le birlikte göreve soyunan yöneticilerin, 'Başkan ne derse o olur' görüşünde oldukları kaydedildi.

Yeni sezon için çalışmalarına ara vermeden devam eden özellikle 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, son yapılan yönetim kurulu toplantısında sonuna kadar başkana destek verip yanında duracaklarını ifade ettikleri öğrenildi.



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