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Albayrak'tan Forvet istiyoruz tezahüratına yanıt

Abdurrahim Albayrak, taraftarın 'Forvet istiyoruz' tezahüratları sonrası tribünde dikkat çeken bir hareket yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Albayrak'tan Forvet istiyoruz tezahüratına yanıt
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19 Ocak 2019 21:42
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçının sonlarına doğru taraftarın 'forvet' transferlerine yanıt verdi.

Galatasaray'ın 6-0 kazandığı maçın sonlarına doğru sarı-kırmızılı taraftarların 'Forvet istiyoruz' şeklindeki tezahüratları üzerine Abdurahim Albayrak elleriyle 'Tamam' anlamına gelen işarette bulundu.

Mücadelenin ardından da Hasan Şaş yaptığı açıklamada 2 transfer istediklerini dile getirdi.



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