Albayrak'tan Forvet istiyoruz tezahüratına yanıt

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçının sonlarına doğru taraftarın 'forvet' transferlerine yanıt verdi.
Galatasaray'ın 6-0 kazandığı maçın sonlarına doğru sarı-kırmızılı taraftarların 'Forvet istiyoruz' şeklindeki tezahüratları üzerine Abdurahim Albayrak elleriyle 'Tamam' anlamına gelen işarette bulundu.
Mücadelenin ardından da Hasan Şaş yaptığı açıklamada 2 transfer istediklerini dile getirdi.
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Galatasaray'ın 6-0 kazandığı maçın sonlarına doğru sarı-kırmızılı taraftarların 'Forvet istiyoruz' şeklindeki tezahüratları üzerine Abdurahim Albayrak elleriyle 'Tamam' anlamına gelen işarette bulundu.
Mücadelenin ardından da Hasan Şaş yaptığı açıklamada 2 transfer istediklerini dile getirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın