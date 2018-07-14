Albayrak'tan Ada'ya Ndiaye-Denayer çıkarması!

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vetransferini bitirmek için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçti. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Badou N'Diaye ve Jason Denayer'i transfer etmek için İngiltere'ye hareket ettiGalatasaray iki oyuncuyu da kiralamak için ısrar ediyor. Denayer ve N'Diaye'nin de Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı istediği bildirildi.Albayrak, İngiltere'de Stoke City ve Manchester City ile masaya oturup iki oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varması bekleniyor.G.Saray'dan ayrılıp Stoke City'ye transfer olan Senegalli orta saha oyuncusu N'Diaye'nin Cimbom'u bıraktığı için çok mutsuz olduğu biliniyor. N'Diaye, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Aslan'a sıcak bakıyor..