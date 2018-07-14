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Albayrak'tan Ada'ya Ndiaye-Denayer çıkarması!

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Stoke Ctiy forması giyen Badou N'Diaye ve M.City'li Jason Denayer'i bitirmekte kararlı. Albayrak, iki kulübün yöneticileriyle masaya oturacak.

Kaynak: Takvim
Albayrak'tan Ada'ya Ndiaye-Denayer çıkarması!
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14 Temmuz 2018 06:35
Galatasaray  Badou N'Diaye ve Jason Denayer'in transferini bitirmek için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçti. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Badou N'Diaye ve Jason Denayer'i transfer etmek için İngiltere'ye hareket etti

İKİSİ DE DÜNDEN RAZI

Galatasaray iki oyuncuyu da kiralamak için ısrar ediyor. Denayer ve N'Diaye'nin de Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı istediği bildirildi.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Albayrak, İngiltere'de Stoke City ve Manchester City ile masaya oturup iki oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

G.Saray'dan ayrılıp Stoke City'ye transfer olan Senegalli orta saha oyuncusu N'Diaye'nin Cimbom'u bıraktığı için çok mutsuz olduğu biliniyor. N'Diaye, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Aslan'a sıcak bakıyor..



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