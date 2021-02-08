Albayrak'tan 7 bin dolarlık saat hediyesi!

Galatasaray'ın kritik Fenerbahçe mücadelesinde galibiyeti getiren golünü kaydeden Mustafa Muhammet'e Abdurrahim Albayrak'tan 7 bin dolarlık bir hediye geldi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Albayrak'tan 7 bin dolarlık saat hediyesi!
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08 Şubat 2021 09:31
Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak ise maçtan sonra; "Muhammet, '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Çabuk at da ailene kavuş' dedim" açıklamasını yaptı.

Mısırlının ailesini getirmek için artık 8 golü kaldı.

Albayrak ayrıca, attığı derbi golü nedeniyle Muhammed'e yaklaşık 7 bin dolar değerinde bir saat armağan etti.  



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