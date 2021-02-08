Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak ise maçtan sonra; "Muhammet, '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Çabuk at da ailene kavuş' dedim" açıklamasını yaptı.



Mısırlının ailesini getirmek için artık 8 golü kaldı.



Albayrak ayrıca, attığı derbi golü nedeniyle Muhammed'e yaklaşık 7 bin dolar değerinde bir saat armağan etti.



