Albayrak'ın Londra'da 'Enner Valencia' mesaisi

Forvet transferi konusunda bir türlü yol alamayan ve birçok isimle anılmaya devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Enner Valencia...Bu konuyla ilgili spekülasyonlara artık son vermek isteyen ve ipleri eline alan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bu transfer için aktif rol aldığı ifade edildi. Albayrak'ın 29 yaşındaki golcünün, İngiliz menajeriyle, Londra'da bir araya geldiği belirtildiBuluşmaya Meksika basını da geniş yer ayırdı. Aslan'ın, Tigres'i ikna etmesi durumunda Valencia'nın yeniden Avrupa'ya dönmeye hazır olduğunu yazdılar. Oyuncudan olumlu mesaj alan Albayrak'ın Tigres'e 3 milyon euro önermeye hazırlandığı bildirildi. Valencia'nın, Gignac ve Edu Vargas'ın arkasında kaldığı için ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edildi. Meksika yönetiminin, Galatasaray'ın teklifini değerlendirmeye alması bekleniyorGolcü futbolcu, Pachuca'dan West Ham'a 15 milyon euro'ya transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti. giliz kulübünden de 13 Temmuz 2017'de 5.5 milyon euro'ya Tigres'e transfer olmuştu. 29 yaşındaki Valencia, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.