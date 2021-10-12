Galatasaray'da eski yönetimi ibra korkusu sardı.



Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılarda pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen mali genel kurullar bu hafta sonu yapılacağı için, Mustafa Cengiz Yönetimi'nde yer alan ağır toplar, "İbra" konusunda adeta seferberlik ilan etti.



16-17 Ekim'de Mustafa Cengiz dönemine ait 2019 ve 2020 yılları mali ve idari yönden oylanacak. Eski yönetim, daha önce olduğu yine ibra olamayacaklarını düşünerek çalışma başlattı. Cengiz döneminde ikinci başkanlık yapan Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay, kendilerine yakın gördükleri üyeleri arayarak veya yüz yüze görüşerek kongreye katılmalarını istedi.



İBRA OLMAZSA MAHKEME KAPILARI



İki senelik mali kongre için ibra endişesi yaşayan ve özellikle üyelerin mali yönden kendilerini ibra etmeyeceği bilgisini alan Albayrak ve Günay, olası bir ibrasızlığın önüne geçmek istiyor.



Mali yönden kongreden onay alınamazsa mahkeme kapılarına düşmek zorunda kalacak olan eski yöneticiler, bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için yoğun kulis çalışmaları içine girdi.



16-17 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda yapılacak toplantıların çok sert geçmesi bekleniyor.



