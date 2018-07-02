Albayrak, Trezeguet ile anlaştı

Mısır'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından İstanbul'a gelipile görüşüp el sıkışan İtalyan basınında çıkan, 'Inter'le anlaştı' iddiasına yanıt verdi.24 yaşındaki kanat oyuncusu,dedi.Inter'in, bonservis bedeli 5 milyon Euro olan Kasımpaşalı oyuncuya yıllık 1 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. İtalyanların Trezeguet'ye, "İlk yıl seni Parma'ya kiralayacağız" dediği, oyuncunun ise düşünmek için süre istediği ifade edildi.