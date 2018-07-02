Albayrak, Trezeguet ile anlaştı

Mısır'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından İstanbul'a gelip Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile görüşüp el sıkışan İtalyan basınında çıkan, 'Inter'le anlaştı' iddiasına yanıt verdi.
24 yaşındaki kanat oyuncusu, "Ben kimseye Inter'le anlaştığımı söylemedim. Inter'in teklif yaptığını doğruladım. Ben G.Saray'ı bekliyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Bu yüzden önceliğim G.Saray" dedi.
BONSERViSi 5 MiLYON EURO
Inter'in, bonservis bedeli 5 milyon Euro olan Kasımpaşalı oyuncuya yıllık 1 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. İtalyanların Trezeguet'ye, "İlk yıl seni Parma'ya kiralayacağız" dediği, oyuncunun ise düşünmek için süre istediği ifade edildi.
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24 yaşındaki kanat oyuncusu, "Ben kimseye Inter'le anlaştığımı söylemedim. Inter'in teklif yaptığını doğruladım. Ben G.Saray'ı bekliyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Bu yüzden önceliğim G.Saray" dedi.
BONSERViSi 5 MiLYON EURO
Inter'in, bonservis bedeli 5 milyon Euro olan Kasımpaşalı oyuncuya yıllık 1 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. İtalyanların Trezeguet'ye, "İlk yıl seni Parma'ya kiralayacağız" dediği, oyuncunun ise düşünmek için süre istediği ifade edildi.
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