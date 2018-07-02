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Albayrak, Trezeguet ile anlaştı

İtalyan medyasında yer alan 'Inter'le anlaştı' haberinin doğru olmadığını söyleyen Mısırlı futbolcu Trezeguet, "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" dedi.

Albayrak, Trezeguet ile anlaştı
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02 Temmuz 2018 03:47
Mısır'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından İstanbul'a gelip Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile görüşüp el sıkışan İtalyan basınında çıkan, 'Inter'le anlaştı' iddiasına yanıt verdi.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, "Ben kimseye Inter'le anlaştığımı söylemedim. Inter'in teklif yaptığını doğruladım. Ben G.Saray'ı bekliyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Bu yüzden önceliğim G.Saray" dedi.

BONSERViSi 5 MiLYON EURO

Inter'in, bonservis bedeli 5 milyon Euro olan Kasımpaşalı oyuncuya yıllık 1 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. İtalyanların Trezeguet'ye, "İlk yıl seni Parma'ya kiralayacağız" dediği, oyuncunun ise düşünmek için süre istediği ifade edildi.


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