Albayrak: "Tarifi olmayan bir gün"

Abdurrahim Albayrak Galatasaray'ın Denizlispor maçının ardından konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Albayrak: 'Tarifi olmayan bir gün'
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11 Mayıs 2021 22:51
Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrarahim Albayrak Denizlispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundı.

Albayrak 4-1'lik galibiyeti şu sözlerle yorumladı:

"Biz bu sezon çok acılar çektik. Yerden yere vurulduk haksız yere. Bugün Denizlispor'un inanılmaz bir direnci vardı. Ama aslanlarımız çok iyi mücadele etti. Galatasaray camiası birlik olursa başaramayacağı bir şey yoktur. Çok büyük haksızlıklara uğradık, inanılmaz eleştirilere uğradık, bugün de moral olsun diye ödemeleri yaptık. Hocamızı da tebrik ediyorum, 2 haftada inanılmaz bir oyun çıktı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

"Bu akşam Galatasaraylılar huzur içerisinde, neşe içerisinde uyusunlar. Tarifi olmayan bir gündü. Hakikaten çok büyük haksızlıklara, inanılmaz eleştirilere uğradık. Ama sonuna kadar mücadele ettik."

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