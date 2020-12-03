Albayrak: 'Her şeyi hesapladık, koronavirüsü hesaplayamadık'

Villarreal maçında sahaya teknik sorumlu olarak çıkan Sivasspor yardımcı antrenörü Bülend Albayrak, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada Maccabi deplasmanına kazanmak için gideceklerini söyledi.



Albayrak, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada sezon başında herşeyi hesapladıklarını ancak koronavirüsü hesaplayamadıklarını belirterek, "Sürekli aynı kadroyla oynamak bizi zorluyor. Artık eksik demeyeceğiz, bunu söyleyince eleştiri oluyor. Son hafta Maccabi deplasmanına kazanmak için gideceğiz. 1-0 kazansak bile bize turu geçmek için yetecek." diye konuştu.



Sivasspor'da geçtiğimiz gün teknik heyet ve futbolculadan 2 yeni koronavirüs vakası açıklanmış, bu kişilerden birisi de teknik direktör Rıza Çalımbay olmuştu.



