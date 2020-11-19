Galatasaray'da "taht oyunları" devam ediyor… Üç aday ortaya çıktı, bu isimlere yenilerinin de eklenmesi muhtemel...



Bir de camianın önde gelen isimleri "çatı aday" için çalışmalar yapılıyor. Cengiz Özyalçın da "çatı aday" olarak anılsa da henüz konsensüs sağlanmış değil.



Liselilerin, herkesi kapsayacak bir yönetim üzerinde çalıştıkları ve oldukça güçlü bir liste olacağı konuşuluyor.



Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sedat Doğan, Mete Başol, Mete İlkiz ve Ebru Köksal'ın bu listede olacağı hatta Abdurrahim Albayrak'ın da bu listeye dahil edileceği belirtiliyor.





