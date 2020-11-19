"Albayrak, çatı adayın listesinde olacak!"

Galatasaray'da seçime kısa bir süre kala bir flaş iddia daha ortaya atıldı; "Abdurrahim Albayrak, çatı adayının listesinde olacak!"

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Albayrak, çatı adayın listesinde olacak!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2020 10:52
Galatasaray'da "taht oyunları" devam ediyor… Üç aday ortaya çıktı, bu isimlere yenilerinin de eklenmesi muhtemel...

Bir de camianın önde gelen isimleri "çatı aday" için çalışmalar yapılıyor. Cengiz Özyalçın da "çatı aday" olarak anılsa da henüz konsensüs sağlanmış değil.

Liselilerin, herkesi kapsayacak bir yönetim üzerinde çalıştıkları ve oldukça güçlü bir liste olacağı konuşuluyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sedat Doğan, Mete Başol, Mete İlkiz ve Ebru Köksal'ın bu listede olacağı hatta Abdurrahim Albayrak'ın da bu listeye dahil edileceği belirtiliyor.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için