Albayrak, başkanlık için Ali Dürüst'le görüştü

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, adaylık konusunda görüş almak için Ali Dürüst ile görüştü.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Albayrak, başkanlık için Ali Dürüst'le görüştü
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20 Nisan 2021 11:20
Abdurrahim Albayrak'ın adaylık konusundaki çalışmalara hız verdiği öğrenildi.

Camianın önde gelen isimleriyle temaslarına devam eden Albayrak'ın son olarak Ali Dürüst'le bir araya geldiği ve yol haritası konusunda görüş aldığı belirtildi.

Galatasaray'da şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca adaylığını açıklayan isimler.

Adaylar, 8 Mayıs'a kadar listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda… 



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