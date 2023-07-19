Lionel Messi ve Sergio Busquets'in ardından eski Barcelonalı iki yıldız daha Inter Miami'ye katılmak üzere.



Arjantin basınından TyC Sports'a konuşan kulübün sahibi Jorge Mas, Jordi Alba transferinin bittiğini açıklayarak, "Alba gerekli tüm evraklarını imzaladı. Yakında aramıza katılacak" diyerek resmi duyuruyu ilk kez yaptı.



SIRADA LUIS SUAREZ VAR



Öte yandan Barcelona'nın efsanevi kadrosunun en önemli parçalarından Luis Suarez'le olan görüşmelerin de devam ettiği haberleri gündemden düşmüyor. Uruguaylı yıldızın eski takım arkadaşları Messi, Busquets ve Alba ile yeniden birlikte oynamak için gün saydığı ve oyuncunun Gremio ile olan sözleşmesinin feshi konusunda görüşmelerin yapıldığı ifade ediliyor.



David Beckham'ın başkanlığında teknik direktörlüğe Gerardo Martino'yu getiren Inter Miami, Messi, Busquets, Alba ve olası Luis Suarez imzasıyla şimdiden milyonların takip edeceği takım halinde gelmiş durumda.



