ALBA Berlin, Panathinaikos'u farklı geçti

THY Euroleague'in 3. haftasında ALBA Berlin, evinde Panathinaikos'u 94-65 etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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ALBA Berlin, Panathinaikos'u farklı geçti
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20 Ekim 2022 00:32
THY Euroleague'in 3. haftasında ALBA Berlin, evinde Panathinaikos'u ağırladı.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ALBA Berlin 94-65 gibi farklı bir sonuçla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla beraber ligin ilk 3 haftasının sonunda ALBA Berlin 3 galibiyete ulaşırken, Panathinaikos 1 galibiyette kaldı.

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