ALBA Berlin, Panathinaikos'u farklı geçti

THY Euroleague'in 3. haftasında ALBA Berlin, evinde Panathinaikos'u ağırladı.
Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ALBA Berlin 94-65 gibi farklı bir sonuçla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla beraber ligin ilk 3 haftasının sonunda ALBA Berlin 3 galibiyete ulaşırken, Panathinaikos 1 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ALBA Berlin 94-65 gibi farklı bir sonuçla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla beraber ligin ilk 3 haftasının sonunda ALBA Berlin 3 galibiyete ulaşırken, Panathinaikos 1 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: