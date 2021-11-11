ALBA Berlin maçı öncesi rakamlarla Anadolu Efes...

Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 275 blok ile Turkish Airlines Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada 184 blok ile Tibor Pleiss yedinci, 129 blok ile Chris Singleton 19. sırada bulunuyor.

Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 474 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında yedinci sırada yer alıyor.

Dunston ayrıca, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1160 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 12. oyuncusu... Aynı sıralamada Chris Singleton 978 ribaunt ile 21., Adrien Moerman da 980 ribaunt ile 22. sırada yer alıyor.

Chris Singleton, Euroleague'de bugüne kadar 210 maçta üst üste forma giyerken, bu alanda Euroleague tarihinde tüm oyuncular arasında birinci sırada yer alıyor.

Shane Larkin, görev yaptığı son dokuz karşılaşmanın sekizinde sahadan çift haneli verimlilik puanları üreterek ayrıldı. Larkin ayrıca kullandığı son 12 serbest atışı da sayıya çevirdi.

Vasilije Micic, forma giydiği son 13 karşılaşmanın 12'sinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Micic ayrıca kullandığı son 16 serbest atışı da sayıya çevirdi.

Chris Singleton, görev yaptığı son yedi karşılaşmanın altısında sahadan en az bir top çalma yaparak ayrıldı.

Adrien Moerman, forma giydiği son beş karşılaşmada sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Moerman ayrıca son yedi maçını en az beş ribaunt alarak tamamladı.

Elijah Bryant, forma giydiği son altı maçın beşinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.

James Anderson, dört iki sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. iki sayılık isabetine ulaşacak.

Shane Larkin, bir üç sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. üç sayılık isabetine ulaşacak.

Takım kaptanımız Doğuş Balbay'ın Euroleague kariyerindeki 200. asistine ulaşması için iki asiste ihtiyacı var.

İlk sekiz haftanın ardından Shane Larkin maç başına 16,63 verimlilik puanı ortalaması ile bu kategoride dokuzuncu durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 4,50 asist ile bu kategoride beşinci sırada yer alıyor. Başarılı oyuncumuz % 94,29 ortalama ile ligdeki en iyi serbest atış yüzdesine sahip.

Vasilije Micic, yedinci haftanın ardından maç başına 16,50 sayı ortalaması ile bu sıralamada beşinci sırada yer alıyor. Micic ayrıca maç başına 2,83 üç sayılık isabeti ile bu kategoride ikinci durumda bulunuyor.