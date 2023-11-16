THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Alba Berlin ile ASVEL karşı karşıya geldi. Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmayı ASVEL 73-68 kazandı.
ASVEL'de Timothe Luwawu-Cabarrot 19 sayı, 4 ribaund, 5 asist ile galibiyette rol oynadı.
Bu sonuçla birlikte ASVEL, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Alba Berlin tek galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
ASVEL'de Timothe Luwawu-Cabarrot 19 sayı, 4 ribaund, 5 asist ile galibiyette rol oynadı.
Bu sonuçla birlikte ASVEL, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Alba Berlin tek galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ