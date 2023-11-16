Alba Berlin'e geri dönüş yetmedi

THY EuroLeague'in 8. hafta maçında ASVEL deplasmanda Alba Berlin'i 68-73 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Alba Berlin'e geri dönüş yetmedi
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16 Kasım 2023 00:04
Son güncelleme 16 Kasım 2023 02:17
THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Alba Berlin ile ASVEL karşı karşıya geldi. Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmayı ASVEL 73-68 kazandı. 

ASVEL'de Timothe Luwawu-Cabarrot 19 sayı, 4 ribaund, 5 asist ile galibiyette rol oynadı.

Bu sonuçla birlikte ASVEL, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Alba Berlin tek galibiyette kaldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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