Alaves, teknik direktörlüğe Pablo Machin'i getirdi

La Liga ekibi Alaves, teknik direktörlük görevine Pablo Machin'i getirdiğini belirtti.

Haber; AA
Alaves, teknik direktörlüğe Pablo Machin'i getirdi
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05 Ağustos 2020 14:21
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Alaves, teknik direktör Pablo Machin ile anlaştı.

Alaves Kulübü, 45 yaşındaki İspanyol teknik direktör Machin ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Machin, daha önce ülkesinin Numancia, Girona, Sevilla ve Espanyol takımlarını çalıştırmıştı.

Geçen sezon Asier Garitano yönetiminde lige başlayan Alaves, daha sonra takımın başına geçici teknik direktör olarak Juan Muniz'i getirmişti.

La Liga'da geçen sezon 39 puan toplayan Alaves, 16. sırayı almıştı.




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