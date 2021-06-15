Alassane Ndao, Olympiakos yolunda

Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao, Olympiakos yolcusu... Yunan Kulübü, 24 yaşındaki Senegalli yıldız için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

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Alassane Ndao, Olympiakos yolunda
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15 Haziran 2021 12:22
Süper Lig'de müthiş bir sezon geçiren Alassane Ndao, transfer oluyor. Karagümrük'ün 2020'nin Ocak ayında yaklaşık 75 bin Euro'ya kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu, Olympiakos'a gitmeye hazırlanıyor.

Yunan kulübü, Karagümrük ile uzun süredir görüşmeleri yürütürken, tarafların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

38 lig maçında 11 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan başarılı futbolcu, geçen sezonun devre arasında Trabzonspor başta olmak üzere pek çok kulübün gündemine gelmişti.

3 transfer yaptılar

Stat problemi yaşamasına rağmen Süper Lig'i 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, Ndao'nun satışından elde edilecek gelirin büyük bölümünü yine transfere harcamayı planlıyor.

İstanbul ekibi, daha önce Kerim Frei, Aleksandar Pesic ve Burak Bekaroğlu'na resmi imza attırmıştı.


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