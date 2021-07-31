Alassane Ndao'nun yeni takımı belli oldu

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'nun yeni takımı resmen açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alassane Ndao'nun yeni takımı belli oldu
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31 Temmuz 2021 20:01
Suudi Arabistan'ın El Ahli takımı, Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Karagümrük'te forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği belirtildi.

Fatih Karagümrük'te geçen sezon ligde 38 maça çıkan Ndao, 11 gol atmıştı.

Al Ahli, 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu için Fatih Karagümrük'e 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.


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