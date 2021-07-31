Alassane Ndao'nun yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan'ın El Ahli takımı, Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Karagümrük'te forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği belirtildi.
Fatih Karagümrük'te geçen sezon ligde 38 maça çıkan Ndao, 11 gol atmıştı.
Al Ahli, 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu için Fatih Karagümrük'e 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Karagümrük'te forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği belirtildi.
Fatih Karagümrük'te geçen sezon ligde 38 maça çıkan Ndao, 11 gol atmıştı.
Al Ahli, 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu için Fatih Karagümrük'e 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.