Alassane Ndao: 'Hocam söyledi, ben yaptım'

Karagümrük'te Galatasaray ağlarını sarsan Alassane Ndao, 2-1 kazandıkları maçın ardından konuştu.



İç sahada 12 golün 7'sine katkısı olan Ndao, "Performansımın iç sahada iyi olması tesadüf, benim için fark etmiyor, ben her maça en iyi performansımı vermek için çıkıyorum." ifadelerini kullandı.



Hocasının dediklerini uyguladığını belirten futbolcu, "Hocamız her zaman bize tavsiyeler veriyor, 2. yarı başlamadan önce bana savunma arkasına koşmamı söyledi, ben de 2. yarının başında onu uyguladım ve sonuca ulaştım" dedi.



